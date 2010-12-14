З п'ятниці скаржитися на Нацбанк буде нікуди?

Національний банк України ліквідовує Апеляційну комісію при Нацбанку.

Про це йдеться в постанові НБУ № 490 від 12 листопада 2010 року (реєстрація у Мін’юсті 7 грудня п.р.), текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з постановою, правління НБУ визнає такими, що втратили чинність свою постанову № 291 від 9 вересня 2007 року «Про затвердження Положення про Апеляційну комісію Національного банку України» і низку інших документів, якими регламентувалася діяльність цього органу.

Апеляційні звернення, що надійдуть до 17 грудня 2010 року (дня набрання чинності постановою № 490), комісія має розглянути до дня своєї ліквідації – 1 квітня 2011 року. Після 17 грудня п.р. апеляційні звернення прийматися не будуть.

Апеляційна комісія була створена в 2007 році для розгляду звернень щодо застосування Нацбанком заходів впливу, стягування штрафів тощо.