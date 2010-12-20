Під час вибуху на нафтопроводі загинули 13 дітей

У Мексиці в результаті вибуху на нафтопроводі в місті Сан-Мартін-Тесмелукан, загинули, за останніми даними, 28 осіб, понад 50 одержали поранення. Серед загиблих, за повідомленнями місцевої влади, 13 дітей.

Вибух стався в неділю рано вранці на трубопроводі, що належить державній компанії Petroleos Mexicanos (Pemex). У районі події зруйновано більше 30 будинків, пошкоджені десятки споруд і автомобілів.

За попередньою версією, вдосвіта невідомі зловмисники зробили кілька отворів у нафтопроводі, щоб вкрасти паливо. Під високим тиском пальне витікло і невдовзі спалахнуло. Як повідомляє влада штату, вулиці перетворилися на "вогняні ріки".

За словами місцевих жителів, злочинні банди викачують пальне з нафтопроводів і продають його водіями вантажівок, які проїжджають через території штату.