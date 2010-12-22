Жоден український миротворець не хворіє на тропічну малярію

06:33, 22 грудня 2010
Суспільство
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Роз`яснення Міноборони

Жоден український миротворець не хворіє на тропічну малярію, заявляє начальник Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Іван ГАЙДА.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Львові він сказав: “Перш за все, я хотів би всіх заспокоїти, що жодного миротворця, що прилетіли 16 грудня першим рейсом з Ліберії, хворого на тропічну малярію немає. Зараз у медичному закладі перебуває 80 миротворців. Це сьогодні цілком здорові люди. Вони не мають ніяких симптомів цього захворювання чи якихось інших хвороб. Після поглибленого медичного обстеження у їхній крові запідозрено наявність малярійного плазмодія (Plasmodium falciparum), який за певних умов є збудником тропічної малярії”.

Як пояснив І.ГАЙДА, з метою недопущення розвитку цього захворювання усіх миротворців сконцентровано у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, де проводиться одноденна санація спеціальним французьким протималярійним препаратом «Лореам» (одноденний курс – 6 таблеток), “після чого наступні два дні – подвійний контроль. І якщо у крові не буде виявлено небезпечного паразита – миротворці вирушать до місця проходження служби і до родин”.

“Після успішного знищення у крові малярійного плазмодія ми гарантуємо, що ці люди ніколи не захворіють на тропічну малярію, хіба що за умови повторного зараження, а це може трапитися лише у країнах, де паразит розповсюджений”, – зауважив керівник військового медичного закладу.

Він також повідомив, що класична тропічна малярія – це інфекційне захворювання з інкубаційним періодом 7-14 днів, яке передається через кров та укуси комарів, а Ліберія, звідки повернулися українські миротворці, є однією із проблемних країн Африки щодо розповсюдження захворюваності на малярію.

“Тому ситуація, яка склалася із військовослужбовцями цієї ротації, є цілком типовою, адже все залежить від адаптації окремого організму до зміни клімату тощо. Усі профілактичні заходи, які з миротворцями проводяться, не можуть, на жаль, гарантувати повної захищеності через те, що організм людини реагує на них по-різному”, - сказав І.ГАЙДА.

Як повідомляв УНІАН, триває чергова ротація 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України, який виконує миротворчу місію ООН у Ліберії.

16 грудня літаком Місії ООН з Африки до Львова прибула перша група українських миротворців, яких розмістили у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки для проведення заходів обсервації – медичного обстеження на предмет можливої захворюваності на тропічні хвороби. Після проведення попередніх аналізів медичні працівники у крові військовослужбовців виявили підозри на наявність африканських паразитів, що дало підстави залишити їх ще на кілька днів для проведення більш глибокого обстеження.

 

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