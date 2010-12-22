"Регіонали" проти ідеї починати сесії облради з "Отче наш"

Депутати Волинської обласної ради від всеукраїнського об’єднання "Свобода" виступили з ініціативою розпочинати сесії облради молитвою "Отче наш", але представники Партії регіонів не підтримали цю пропозицію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської обласної організації ВО "Свобода", пропозицію вніс депутат Віталій СОБКО під час засідання постійної комісії з питань духовності, релігій, освіти і науки, засобів масової інформації.

Згідно з повідомленням, В.СОБКО, який є священиком Української православної церкви Київського патріархату, зауважив, що кожен християнин розпочинає добру справу з молитви. Оскільки ж абсолютна більшість депутатів Волинської облради є християнами, він запропонував до регламенту роботи ради внесли пункт про те, щоб розпочинати сесії не лише з виконання Державного гімну України, але й "спільним читанням молитви "Отче наш", яке очолював би головуючий на сесії або, на його прохання, священнослужитель із числа депутатів".

Однак депутати облради від Партії регіонів не підтримали цю пропозицію, повідомляє прес-служба “Свободи”. Думки членів комісії розділилися приблизно навпіл. Для позитивного голосування за пропозицію “свободівця” не вистачило одного голосу. Незважаючи на це, В.СОБКО запевнив, що знову запропонує розглянути це питання на сесії обласної ради, що відбудеться 22 грудня.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня народні депутати України від Партії регіонів Володимир МАЛИШЕВ та Юрій БОЛДИРЄВ зареєстрували у Верховній Раді законопроект, в якому пропонують, щоб депутати перед початком пленарних засідань хором виконували гімн “Боже, великий єдиний, нам Україну храни”.