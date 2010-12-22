З Донецька вивезли 10,6 тонн отрутохімікатів

У Донецьку повністю закінчено вивезення небезпечних отрутохімікатів і пестицидів, обсяг яких склав 10,6 тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

Він нагадав, що вивезення отрутохімікатів і пестицидів здійснювалося за «спеціальною програмою уряду і Міністерства екології», котра «успішно виконана».

За словами мера, в Донецьку отрутохімікати зберігалися на 4-х сільськогосподарських підприємствах – це АПК «Донецький», КП «Оазис», Донецька овочева фабрика і КП «Донецькфлора».

На цих підприємствах «було затарено 229 бочок отрутохімікатів по 50 літрів кожна в спеціальну пластмасову упаковку, всього отрутохімікатів 10,6 тонн відправлено на митний склад, після чого вони будуть відправлені на переробку до Німеччини», - пояснив О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.