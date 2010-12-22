Хорватія готова пускати українців на море без віз

Хорватія готова продовжити практику скасування влітку віз для українців.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Хорватії Томіслав Карамарко під час зустрічі з послом України в Хорватії Олександром Левченком.

Карамарко відзначив "відсутність проблем, пов`язаних з перебуванням громадян України на території Хорватії".

Крім того, як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України, він "запевнив у підтримці з боку Міністерства внутрішніх справ Хорватії практики продовження відміни віз і на наступний 2011 рік", .

В свою чергу Левченко повідомив, що протягом останніх років Хорватія залишається улюбленим місцем літнього відпочинку українських громадян, а Україну відвідує дедалі більше громадян Хорватії.

За даними хорватського Державного комітету статистики, за 9 місяців 2010 року цю країну відвідало майже 50 тисяч українців, що у порівнянні з минулим роком збільшилось на 40%.

Українська правда