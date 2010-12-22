14-річний школяр помер у «Молодій гвардії» від невідомої інфекціЇ?

Причини смерті 14-річного школяра, який відпочивав у «Молодій гвардії», розслідує комісія Міністерства охорони здоров`я України.

Про це повідомив начальник облуправління охорони здоров`я Михайло БАРТКО.

«Лише детальні гістологічні дослідження, що проводяться, допоможуть встановити причини смерті 14-річного пацієнта, доставленого до Одеської інфекційної лікарні з дитячого центру «Молода гвардія». На це буде потрібно близько десяти діб. Що ж до попереднього діагнозу, то летальний результат могла викликати вірусна інфекція неясного походження». Таку думку висловила сьогодні в інтерв`ю УНІАН заступник головлікаря цієї лікарні Наталія ПАСТЕРНАЧЕНКО, характеризуючи ситуацію, що виникла внаслідок смерті школяра з райцентру Балта Віталія Танасійчука, який відпочивав з путівкою за гарне навчання в оздоровчому центрі «Молода гвардія» і якого було доставлено до лікарні у тяжкому стані в ніч на понеділок, 20 грудня.

У свою чергу, начальник облуправління охорони здоров`я М.БАРТКО уточнив, що «МОЗ України направило до Одеси спеціальну комісію для з`ясування обставин смерті школяра. Зараз на території дитячого центру працюють фахівці облсанепідемстанції, управління охорони здоров`я і прокуратури».

«З`ясовуються всі можливі обставини трагедії, - сказав він, - зокрема, з ким контактував померлий школяр, з ким і на які екскурсії виїжджав з центру до міста, яку медичну допомогу йому надавали медики дитячого центру, яких батьки вважають винними в загибелі сина».

У свою чергу, головлікар "Молодої гвардії" Микола ОСИПЕНКО припускає, що смертельною інфекцією школяр міг заразитися ще до прибуття до дитячого центру: «інфекція могла дрімати у нього до якогось моменту і за якихось умов спрацювала".

Нагадаємо, до інфекційної лікарні В.ТАНАСІЙЧУК був доставлений з дитячого центру вже без свідомості. Лікарі реанімаційного відділення лікарні три години боролися за його життя, проте врятувати хлопця не вдалося. Мати В.Танасійчука - Тетяна Леонідівна - вважає, що медперсонал «Молодої гвардії» вчасно не надав синові допомогу. «Коли я його питала, яка у тебе температура, він сказав, що 37,4. Сказав, що йому дуже погано. А мені кажуть, що у нього була дуже висока температура і дуже швидко тиск падав. Потім я дізналася, що медперсонал ізолятора збив температуру, вколовши синові суміш анальгіну і супрастину. Весь ранок неділі я не могла додзвонитися до сина. Вся змучилася! В обід він узяв слухавку. Розповів, що вранці у нього почали свербіти очі та з`явився висип на тілі. Не знаю, чому висип пішов. Може, якась реакція на те, що вони йому вкололи», - повідомила мати В.Танасійчука.