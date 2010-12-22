Будівельний скандал у Києві: від людей вимагають доплати за придбані квартири

Інвестори «Троєщинських липок» вважають незаконними вимоги комунального підприємства «Житлоінвестбуд-УКБ», будівництва житлових будинків, що є замовником №5 і №6 по вул. Лаврухіна, доплатити за вже проінвестоване в 2004-2005 роках житло.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили члени ініціативної групи інвесторів будівництва будинків.

Зокрема, як повідомила інвестор Валентина КОШЕЛЄВА, на сьогоднішній день будівельні роботи у вказаних будинках вже повністю завершені, проте комунальне підприємство вимагає від інвесторів сплати додаткових коштів у зв`язку з істотними відхиленнями фактично збудованого житла від проектів, за якими житлова площа реалізовувалася майбутнім мешканцям 5 років тому. При цьому за актами обстеження БТІ ці відхилення по окремих квартирах коливаються від 60 кв. см до 9 кв. м. Такі відхилення зафіксовані переважно в однокімнатних квартирах.

«Нас змушують викупити цю площу за ціною 7,99 тис. грн. за метр. І сплатити ми маємо в 10-денний термін з моменту введення житла в експлуатацію», - сказала В. КОШЕЛЕВА, зазначивши при цьому, що в разі несплати необхідних коштів забудовник залишає за собою право нараховувати пеню або в цілому у разі несплати протягом 30 днів розірвати договір з компенсацією інвесторові тієї суми, яку він вніс при укладанні договору в 2004-2005 роках.

Як уточнила член ініціативної групи Ганна ДЕЙНЕКО, ці вимоги КП висуває до 40% інвесторів вказаних будинків, при цьому розміри доплат коливаються від 2 до 150 тис. грн.

Адвокат Олег РЯБЧИНСЬКИЙ, який представляє інтереси інвесторів, зазначив, що вимоги КП необгрунтовані, оскільки рішеннями Деснянського районного суду, винесеними в 2007 році, підтверджено, що кожен інвестор на 100% сплатив будівництво своєї квартири і має право на отримання її у власність після завершення будівництва. При цьому рішенням Київської міської ради в квітні 2010 року, яким права замовника будівництва передавалися підприємству «Житлоінвестбуд-УКБ», визначалося, що джерелом фінансування добудови будинків будуть кошти, які через суд будуть стягнуті з колишніх забудовників ТзОВ «Смартек Системс» і ТОВ «Планета Земля», а також кошти фонду розвитку бюджету столиці.

«Виникає запитання: чому замовник, який одержав ці квартири з 60-70% ступенем готовності, добудувавши власними силами 30%, вимагає 100% оплати надпроектної площі цих квартир? Я вважаю, що це цілком безпідставно і протиправно. З цих питань ми готуємо звернення в прокуратуру міста Києва. Ми звернулися в Секретаріат Президента України (Адміністрацію Президента - УНІАН), щоб він втрутився в цю проблемну ситуацію», - сказав адвокат.

Довідка УНІАН. Житловий комплекс «Троєщина» («Троєщинські липки»), що будується на північному сході Києва, розташований на ділянці 61 тис. кв. м, обмеженій вулицями Миколи Лаврухіна, Градинська, Радунська і Оноре де Бальзака. За проектом, має складатися з двох 2-секційних житлових будівель: 1) 24-поверхової двосекційної: сукупна житлова площа квартир - 17,6 тис. кв. м, 230 квартир (69 однокімнатних, 69 двокімнатних, 92 трикімнатних); 2) 20-22-поверхового двосекційної: житлова площа - 14,1 тис. кв. м, 160 квартир (80 двокімнатних, 80 трикімнатних).

Загальні площі квартир в житловому комплексі «Троєщина» - 46,69-102,97 кв.м.