Екс-голову Херсонської обласної федерації боксу знайшли мертвим
18:43, 22 грудня 2010Суспільство
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На кладовищі з вогнепальним порвненням
Колишнього голову Херсонської обласної федерації боксу Юрія Бородая знайдено мертвим на кладовищі у передмісті Херсона.
Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в управлінні МВС України у Херсоні.
За словами джерела, труп з вогнепальним пораненням знайшли 21 грудня. Поряд була виявлена зброя. За попередньою версією, 47-річний боксер наклав на себе руки.
У 1995-2000 рр. Ю.Бородай очолював Херсонську обласну федерацію боксу, а після став віце-президентом цієї ж федерації.
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