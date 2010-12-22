Екс-голову Херсонської обласної федерації боксу знайшли мертвим

Колишнього голову Херсонської обласної федерації боксу Юрія Бородая знайдено мертвим на кладовищі у передмісті Херсона.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в управлінні МВС України у Херсоні.

За словами джерела, труп з вогнепальним пораненням знайшли 21 грудня. Поряд була виявлена зброя. За попередньою версією, 47-річний боксер наклав на себе руки.

У 1995-2000 рр. Ю.Бородай очолював Херсонську обласну федерацію боксу, а після став віце-президентом цієї ж федерації.