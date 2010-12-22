МВФ сьогодні розглядає "українське питання"

У Міжнародному валютному фонді сьогодні розглядають "українське" питання.

Як повідомляють “Подробности”, саме зараз Рада директорів МВФ вирішує, чи надавати Україні другий транш кредиту обсягом більш ніж 1,5 млрд. дол.

Перший транш в Україну надійшов у серпні. Щоб отримати наступну частину, український уряд підвищив комунальні тарифи, ухвалив Податковий кодекс, погодився підняти пенсійний вік для жінок та ухвалити бюджет на наступний рік з дефіцитом менш ніж 3% ВВП. Більшість коштів другого траншу мають покрити дефіцит бюджету.

Як зазначила директор Департаменту зовнішніх зв`язків МВФ Керолайн ЕТКІНСОН, “коли місія МВФ працювала в Україні у листопаді, вони дійшли згоди з українською владою. Тож тепер Рада директорів має затвердити виділення грошей, значна частина яких піде на зміцнення бюджету”.