Луганським шахтарям заборгували 269,5 млн. зарплатні

Сума боргу із зарплати працівникам вугільних державних підприємств у Луганській області становить 269,5 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Профспілки працівників вугільної промисловості (ППВП) України.

Загалом на державних підприємствах вугільної промисловості, станом на 23 грудня, заборгованість із зарплати перед трудящими становить 689,8 млн. грн. Обов`язкових нарахувань на зарплату не перераховано на суму 1 млрд. 451,2 млн. грн.

Борги із зарплати на діючих вуглевидобувних підприємствах становили 666,9 млн. грн., ще 1 млрд. 410 млн. грн. із зарплати трудящих несплачені ними до Пенсійного фонду України й інших фондів соцстраху.

На діючих шахтах у Луганському регіоні трудящим не виплатили на руки 269,5 млн. грн., до того ж 522,8 млн. грн. заборгували до фондів. Це другий показник в Україні. На першому місці Донецька область - заборгованість перед працівниками становить 348 млн. грн., за обов`язковими відрахуваннями – 725,3 млн. грн.

В організаціях шахтобудівного комплексу безпосередньо працівникам не виплатили 14,5 млн. грн. Ще 26,8 млн. грн. не перераховані до Пенсійного фонду і фондів соцстраху. Ще 8,4 млн. грн. становить заборгованість перед трудящими шахт III групи. Борги за нарахуваннями - 14,4 млн. грн.