Азаров каже, що Новий рік зустрічає «з оптимізмом і надією»

Усі плани 2010 року стосовно будівництва інфраструктурних об`єктів в Україні виконані.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після церемонії відкриття руху на ділянці першого пускового комплексу реконструкції Жулянського шляхопроводу завдовжки 2,2 км в напрямку Борщагівки і Теремків.

«Усі абсолютно об`єкти, які ми планували в квітні і по Києву, і по всій країні - все абсолютно цього року здано. А стосовно перехідних об`єктів є дуже хороший запас на майбутнє», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що 2010 рік був досить складним роком для реалізації намічених планів, проте наступний і 2012 рік, враховуючи позитивні економічні результати і очікування, можуть стати роками серйозного прогресу «в плані модернізації країни», - сказав прем`єр.

«Тому наступний рік ми зустрічаємо з оптимізмом і надією», - додав М.АЗАРОВ.