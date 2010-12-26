Івано-Франківськ отримає грант від Великої Британії для покращення екології

Івано-Франківськ став першим українським містом, що став переможцем у номінації «стипендія» фінальної частини конкурсу «Міжнародні нагороди для життєдайних громад-2010».

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківському міськвиконкомі.

За наданою інформацією, цей конкурс організувала британська громадська організація з однойменною назвою.

Івано-Франківська міськрада запропонувала на конкурс проект «Безпечне та дружнє навколишнє природне середовище для майбутніх поколінь». Тепер його здійснення за кошти британців передбачає зйомки короткометражного фільму тривалістю до 10 хвилин про необхідність сортування сміття, про стан міського полігону твердих побутових відходів, про загрозу утворення та потрапляння фільтрату в довкілля.

Крім того, Івано-Франківськ отримає кошти на проведення заходів з так званої біоремедіації частини полігону, на якій заплановано посадити 1200 дерев, що вбирають дощову воду, зменшуючи обсяги утворення фільтрату.

Довідка УНІАН. Організація «Міжнародні нагороди для життєдайних громад», центральний офіс якої знаходиться у м. Редінг, графства Беркшир (Англія), заснована у 1997 році та схвалена Програмою захисту навколишнього середовища ООН. Це єдина у світі організація, яка проводить конкурс кращих практик щодо управління місцевим природним навколишнім середовищем. Мета конкурсу - покращити якість життя мешканців різних міст планети шляхом створення життєдайних громад.

Організація «Міжнародні нагороди для життєдайних громад» є неполітичною, благодійною громадською організацією, яка об’єднує всі країни та культури світі і наразі налічує 50 країн? які були представлені на попередніх конкурсах.