Міліціонер хотів викопати блакитну ялину
10:49, 26 грудня 2010Суспільство
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До ранку звільнили і його, і начальника
З органів внутрішніх справ звільнено співробітника міліції, який намагався сьогодні вночі викопати блакитну ялину в Сімферополі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МВС, міліціонера було схоплено на місці злочину. Він намагався уникнути відповідальності, прикриваючись службовим посвідченням, і просив колег відпустити його.
Затриманого було доставлено до чергової частини Київського райвідділу міліції Сімферополя.
«За дії, що дискредитують звання офіцера міліції, його звільнено з органів внутрішніх справ, а його безпосереднього начальника усунено з посади», - зазначається у прес-релізі.
Вирішується питання про порушення кримінальної справи.
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