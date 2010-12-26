Місцеві вибори ідуть у 20 регіонах України

Понад 400 працівників міліції сьогодні забезпечують охорону громадського порядку під час проведення повторного голосування на виборах органів місцевого самоврядування, які відбуваються у 20 регіонах України.

Всього повторне голосування проводиться на 214 дільницях, участь у ньому беруть близько 60 тисяч виборців, повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.