Янукович не виключає, що замовники убивства Гонгадзе будуть виявлені

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що слідство виявить замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Про це Глава держави сказав сьогодні в інтерв’ю програмі «ТСН - тиждень» в ефірі телеканалу «1+1».

В.ЯНУКОВИЧ констатував, що виділена в окрему справу друга частина слідства у цій справі – щодо виявлення замовників вбивства – не завершена.

«Там же треба багато чого зробити. Ті, хто займався цими питаннями до цього, у різні часи, багато втратили часу за різними причинами. І зараз тих «білих плям» у слідстві дуже багато. Їх треба вивчати і давати на них відповіді. І з правової точки зору вони кажуть, що у суд такі матеріали не можна подавати», - пояснив ситуацію В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він наголосив, що «завжди є шанс» знайти замовників убивства.

«Але потрібні докази», - зазначив Президент.