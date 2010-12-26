Янукович не виключає, що замовники убивства Гонгадзе будуть виявлені
Зараз "білих плям" у слідстві дуже багато
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що слідство виявить замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Про це Глава держави сказав сьогодні в інтерв’ю програмі «ТСН - тиждень» в ефірі телеканалу «1+1».
В.ЯНУКОВИЧ констатував, що виділена в окрему справу друга частина слідства у цій справі – щодо виявлення замовників вбивства – не завершена.
«Там же треба багато чого зробити. Ті, хто займався цими питаннями до цього, у різні часи, багато втратили часу за різними причинами. І зараз тих «білих плям» у слідстві дуже багато. Їх треба вивчати і давати на них відповіді. І з правової точки зору вони кажуть, що у суд такі матеріали не можна подавати», - пояснив ситуацію В.ЯНУКОВИЧ.
При цьому він наголосив, що «завжди є шанс» знайти замовників убивства.
«Але потрібні докази», - зазначив Президент.