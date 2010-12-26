Через негоду скасовані сотні рейсів на сході США

Сильні снігопади та крижані дощі на східному узбережжі Сполучених Штатів, порушили роботу кількох аеропортів і викликали хаос на дорогах, повідомляє Бі-бі-сі. У штатах Меріленд, Північна Кароліна і Вірджинія оголошено надзвичайний стан.

Найближчим часом сильні снігопади очікуються в Нью-Йорку і Бостоні.

У Південній Кароліні сніг на Різдво випав вперше від початку спостережень в 1887 році.