За вимагання хабара затримано слідчого карного розшуку

На Тернопільщині співробітники відділу внутрішньої безпеки обласного управління міліції за вимагання хабара затримали оперуповноваженого сектору карного розшуку Теребовлянського райвідділу міліції.

Як повідомив кореспондента УНІАН начальник відділу внутрішньої безпеки обласного УМВС Едуард КОЛЬЦОВ, у грудні правоохоронець вимагав у підозрюваного в кримінальній справі про згвалтування 1 тис. доларів США. За цю суму міліціонер пообіцяв не притягувати підозрюваного до кримінальної відповідальності.

Правоохоронця затримали «на гарячому» – під час передачі йому у Тернополі 980 доларів.

Стосовно затриманого порушено кримінальну справу за ст. 368 ч. 2 Кримінального кодексу України.