Приймальники металобрухту мало не влаштували вибух у центрі Херсона

У центрі Херсона на території пункту прийому металобрухту співробітники міліції під час рейду знайшли 4 артилерійських снаряди, 2 мінометних міни часів Великої Вітчизняної війни, а також здані в металобрухт газові балони.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МВС України в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, деякі знахідки могли детонувати, а, за словами фахівців, потужність вибуху одного знайденого снаряда вистачило б на те, аби постраждав центр міста. Співробітники МНС вивезли снаряди на полігон і знищили їх.

Міліція подала у відповідні органи вимогу позбавити ліцензії підприємство, яке здійснювало прийом металобрухту, оскільки цей процес проводився із значними порушеннями. Зокрема, у підприємства не було в штаті людини, яка перевіряє брухт на предмет вибухонебезпечності.

На території, де розташований пункт прийому металобрухту, за часів Великої Вітчизняної війни велися бої.