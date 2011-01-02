На Донеччині підліток пострілом з обрізу поранив іншого

На Донеччині о 3:00 16-річний учень загальноосвітньої школи, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з хуліганських спонукань, пострілом з обрізу мисливської рушниці заподіяв дробові поранення грудей 14-річному хлопцеві.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, винуватця затримано, зброю вилучено, поранений перебуває у лікарні.