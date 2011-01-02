На Донеччині підліток пострілом з обрізу поранив іншого
19:32, 02 січня 2011Суспільство
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На Донеччині о 3:00 16-річний учень загальноосвітньої школи, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, з хуліганських спонукань, пострілом з обрізу мисливської рушниці заподіяв дробові поранення грудей 14-річному хлопцеві.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, винуватця затримано, зброю вилучено, поранений перебуває у лікарні.
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