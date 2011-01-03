У Львові відтепер доведеться платити туристичний збір
08:02, 03 січня 2011Суспільство
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1% вартості готельного номера
У Львові встановили ставку туристичного збору.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відповідно до ухвали Львівської міськради, розмір туристичного збору становитиме 1% вартості готельного номера. Його сплачуватимуть люди, які поселятимуться у готелях, мотелях, хостелах.
За словами директора департаменту економічної політики Львівської міської ради Ірини КУЛИНИЧ, туристичний збір вводиться Податковим кодексом як місцевий збір і вступив у дію з 1 січня 2011 року.
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