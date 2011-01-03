Сьогодні на Заході і Півдні йтиме сніг, а в Криму - дощ

3 січня за прогнозами синоптиків в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Лише у західній частині та у південних областях пройде невеликий сніг, в Криму мокрий сніг та дощ. Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах буде ожеледиця. В західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер західний з переходом вдень у південній частині на північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12° морозу, у Карпатах 13-18° морозу, у південних та східних областях 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу, у Криму та Приазов`ї 2-7° тепла.

У Києві та області - без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура в області вночі 7-12°, вдень 1-6° морозу. У м. Києві температура вночі 7-9°, вдень 2-4° морозу.