"Затонулий" ракетний катер списали з ВМС два роки тому

Прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України спростував поширену 2-3 січня деякими електронними ЗМІ інформацію про те, що у Стрілецькій бухті Севастополя днями нібито затонув ракетний катер Військо-Морських Сил України «Умань». У переданому агентству УНІАН офіційному прес-релізі Командування ВМС Збройних Сил України наголошується, що «дана інформація не відповідає дійсності, оскільки у складі українських ВМС ракетного катера «Умань» немає.

Як також повідомляє прес-центр, у 2008 році ракетний катер «Умань», згідно з актом технічного стану, було списано, знято з обліку ВМС України, і, за угодою, передано одному з державних підприємств для розбирання на металобрухт.

Прес-центр Командування ВМС Збройних Сил України висловив «жаль з приводу того, що деякі поважні ЗМІ «підхопили» неперевірену інформацію.