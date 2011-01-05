Призначено в.о. гендиректора Укрспецекспорту

Указ на офіційному сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Дмитра ПЕРЕГУДОВА виконуючим обов`язки генерального директора Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, 4 січня, Президент звільнив Дмитра САЛАМАТІНА з посади генерального директора «Укрспецекспорту», призначивши його генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром».

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