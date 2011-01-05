Переговори з піратами, що захопили судно з 6 українцями, почати не вдалося

Переговори із сомалійськими піратами, які захопили судно Blida з шістьма громадянами України на борту, започаткувати поки не вдалося.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на Посольство України у Грецькій Республіці.

За даними дипустанови, сьогодні судно прибуло до місця стоянки біля узбережжя Сомалі неподалік від порту Гаракад. Сьогодні ж відбувся перший контакт представника компанії-оператора Secur Holding Inc. із капітаном судна. Капітан повідомив, що під час захоплення судна жоден із членів екіпажу не постраждав. Стан здоров’я моряків задовільний. Переговори з піратами започаткувати поки не вдалося.

Справа перебуває на особливому контролі МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, у другій половині дня 1 січня в Аденській затоці сомалійські пірати захопили алжирський балкер Blida, що йшов із Салалах (Оман) до Танзанії з вантажем клінкеру. Екіпаж Blida складається з 27 осіб – громадян Алжиру, України і Філіппін.