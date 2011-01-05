Хто затримав в новорічну ніч керівників запорізької "Свободи"?

Прокуратура Запорізької області вимагає від керівництва Запорізького головного управління міліції проведення службового розслідування у зв`язку із затриманням в новорічну ніч після вибуху пам`ятника Сталіну в Запоріжжі керівників місцевої організації Всеукраїнського об`єднання "Свобода".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції прокурор Запорізької області Вячеслав ПАВЛОВ.

"Жодних скарг від політичної організації, яку б переслідували, ми не одержували. Проте, ми відреагували на попередження і призначили керівництву ГУ МВС службове розслідування - щоб вони перевірили: хто доставлявся, хто затримувався", - заявив В.ПАВЛОВ.

Як повідомляв УНІАН, у Запоріжжі в новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, в результаті якого було повністю зруйновано пам`ятник І.Сталіну.

Всеукраїнське об`єднання "Свобода" заявило про затримання 1 січня голови і заступника голови своєї Запорізької обласної організації за підозрою у знищенні шляхом вибуху пам`ятника Сталіну в Запоріжжі.