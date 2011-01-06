Повінь в Австралії призвела до різкого стрибка світових цін на вугілля

Сильні повені в Австралії, через які закрито 75% шахт у штаті Квінсленд, викликали зростання світових цін на вугілля, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Wall Street Journal.

Австралійський штат Квінсленд - найбільший світовий експортер вугілля для виробництва електроенергії. В цілому країна постачає близько 3% всього вугілля в світі, зазначає видання.

За даними газети, на торгах нью-йоркської біржі NYMEX (New York Mercantile Exchange) у понеділок ціна на вугілля досягла рекордних за 25 місяців 83,45 долара за тонну, що на 11% більше, ніж минулого тижня.

"Сімдесят п`ять відсотків наших шахт нині не працюють через повінь, і це (може мати) великий вплив на міжнародні ринки і виробництво сталі", - заявила прем`єр штату Квінсленд Анна Блай (Anna Bligh), слова якої наводить Бі-бі-сі. Наприкінці грудня північний схід Австралії попав під тропічний шторм Таша, який викликав сильні повені в країні. Зокрема, в штаті Квінсленд, де через кількаденні зливи річки вийшли з берегів, були затоплені тисячі житлових будинків і інших споруд. Під водою опинилися 22 міста в штаті Квінсленд. Повінь в Австралії вже охопила територію, що перевищує за площею розміри Франції і Німеччини разом узятих, в зоні затоплення опинилися більше 200 тисяч чоловік, жертвами стихії стали, щонайменше, дев`ятеро людей.