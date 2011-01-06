Азаров про транзит газу та нерівноправну угоду з Росією

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ не виключає можливості створення спільного підприємства між Україною, ЄС і Росією, яке забезпечуватиме транспортування гарантованих обсягів російського газу до Європи, якщо це дасть змогу переглянути формульний підхід визначення ціни на газ для України.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів.

«Створення спільного підприємства, якщо це буде однією з умов перегляду формульного підходу, - безумовно, цей аргумент буде використаний», - зазначив М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що уряд продовжить в 2011 році переговори щодо перегляду формули угоди про постачання російського природного газу до України, зазначивши, що у 2010 році Україна не знайшла достатніх аргументів, які змогли б переконати російське керівництво в доцільності перегляду цієї «абсолютно нерівноправної угоди», яку було підписано в січні 2009 року.

«Ми не залишимо ні на одну хвилину наших зусиль, щоб переконати наших російських партнерів у необхідності перегляду цієї нерівноправної угоди. Тому те, що не вдалося зробити в 2010 році, ми ставимо перед собою завдання обов`язково зробити в 2011-му», - підкреслив М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що світові тенденції подорожчання нафти, які спостерігаються останнім часом, у відповідності з умовами чинних угод ведуть до зростання вартості газу для України.

Також М.АЗАРОВ заявив, що одним з пріоритетів у наступному році стане збільшення власного видобутку газу в Україні.