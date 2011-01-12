Тігіпко пояснив, що урізати максимальні пенсії закон не велить

Віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО роз`яснив, що обмеження максимального розміру пенсії 12 прожитковими мінімумами стосуватиметься лише тих пенсіонерів, які вийдуть на пенсію після запровадження пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

Тим, хто на сьогодні вже оформив пенсію, обмежувати її не будуть, оскільки українським законодавством передбачено, що скорочувати соціальні гарантії не можна.

«Ми відновлюємо соціальну справедливість і максимальний розмір пенсій, який ми передбачаємо, буде обмежений 12 прожитковими мінімумами. На сьогодні така пенсія становитиме близько 8 800 грн.», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року на сайті Верховної Ради України було оприлюднено проект закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України.