Арештоване майно цього року продаватимуть 6 компаній

Міністерство юстиції України в ході тендеру відібрало шість компаній, яким буде надано право реалізовувати арештоване майно в 2011 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, переможцями тендеру стали: ПП «Нива – В.Ш.», ПП «Спеціалізоване підприємство «Юстиція», ТОВ «ТД Еліт Сервіс», ТОВ «Торговий дім «Укрспецреалізація», ТОВ «Юнор» і ТОВ «Кей Стоун».

Всього в тендері брали участь 19 претендентів. При цьому чотири з відібраних компаній уже здійснювали реалізацію арештованого державними виконавцями майна в 2010 році.

При розгляді заявок оцінювалася наявність у компанії кваліфікованих фахівців, зокрема фахівців із питань реалізації нерухомості, оцінки, товарознавців, визначалася готовність претендента здійснювати реалізацію всього арештованого майна – як ліквідного, так і неліквідного, а також перевірялася решта умов, які закріплені в положенні про умови та порядок проведення тендерів із визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна: наявність приміщень для зберігання майна, транспорту, відсутність боргів перед Мін’юстом за реалізацію конфіскату в попередні періоди тощо.