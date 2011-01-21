У неділю-понеділок Сходу і Півдню обіцяють особливо паскудну погоду
13:51, 21 січня 2011Суспільство
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Хуртовини, сніг з дощем...
23-24 січня у південній частині, східних та центральних областях очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, на півдні Одещини та в Криму з дощем, місцями сильні опади, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь.
Про це повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі з посиланням на начальника УкрГМЦ МНС Миколу КУЛЬБІДУ.
Протягом доби пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с, 24 січня в горах Криму до 25 м/с.
На дорогах ожеледиця.
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