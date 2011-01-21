У Києві СБУ затримала анонімного «терориста», який погрожував вибухами у столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

За даними прес-центру, сьогодні, 21 січня, о пів на першу ночі на спецлінію «102» надійшов дзвінок. Невідомий вимагав відставки керівництва країни, у разі невиконання анонім погрожував здійснити серію вибухів у Києві.

Співробітники СБУ вже вдень затримали «терориста». Ним виявився чоловік 1983 року народження, уродженець Донецької області, мешканець столиці, тимчасово непрацюючий. Свій вчинок молодик пояснив алкогольним сп’янінням через звільнення з роботи.

У ході оперативно-слідчих дій встановлено, що реальних намірів та можливостей для вчинення злочину він не мав. Зловмисник затриманий, вирішується питання про порушення кримінальної справи. Ймовірно, зазначили в СБУ, йому буде інкриміновано ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадянам, знищення або пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Відповідно до цієї статті, йому загрожує штраф до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі строком до 3 років.