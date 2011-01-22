"Свобода" запитує, чому не покарані вбивці юнака в м.Стрий

Депутат Львівської обласної ради від ВО «Свобода» Ірина СЕХ звернулася до прокурора Львівської області Віталія КОВБАСЮКА з проханням з’ясувати, чому працівники міліції і прокуратури не порушили кримінальної справи за фактом загибелі внаслідок жорстокого побиття 16-річного мешканця м. Стрий Олексія Сушка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської облорганізації ВО «Свобода», до І.СЕХ звернулася за допомогою матір загиблого юнака Галина КРУПА. Її сина, Олексія, 14 січня 2011 жорстоко побили в нічному клубі в с. Добряни Стрийського району. Того ж дня увечері хлопець помер.

Як йдеться в депутатському запиті, бійку в нічному клубі зафіксувала камера відеоспостереження, і відеозапис вилучили працівники Стрийського райвідділу внутрішніх справ. Та досі працівники міліції і прокуратури так і не порушили кримінальної справи ні за фактом смерті, яку могли спричинити насильницькі дії, ні за фактом хуліганських дій із завданням тілесних ушкоджень, що могли призвести до смерті особи.

Як зазначає львівська «Свобода», «свідками жорстокої бійки було багато людей, все місто знає, що правоохоронці намагаються вигородити винних. Причина в тім, що винуватці трагедії – діти впливових батьків, один з них - родич посадовця місцевої міліції».

І.СЕХ просить прокурора вплинути на розслідування обставин та причин смерті О.Сушка та, з огляду на великий суспільний резонанс та неадекватність дій місцевих правоохоронців, розглянути доцільність передачі справи до обласної прокуратури.

У коментарі УНІАН начальник Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК підтвердив інформацію про те, що була бійка, після чого через кілька годин помер хлопець.

Як зазначив речник обласного управління міліції, мати померлого хлопця звернулася до правоохоронців із заявою, в якій вимагала провести перевірку за фактом загибелі сина.

«Було проведено два розтини. За висновком судмедекспертів, хлопець отримав легкі тілесні ушкодження, які не становили загрози життю. Причиною смерті, за висновком судмедекспертів, стала серцева недостатність», - зазначив Д.ХАРЧУК.

Він також повідомив, що правоохоронці не порушували кримінальну справу.