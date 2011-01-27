Сьогодні в Одесі - похорон Яблонської

Посольство України в РФ забезпечило транспортування тіла українки Ганни МАШУТІНОЇ (ЯБЛОНСЬКОЇ), загиблої в результаті теракту в московському аеропорту «Домодєдово».

Про це УНІАН повідомили у Посольстві України в Росії.

«Вчора увечері труну з тілом загиблої доставили літаком до Одеси», - повідомив співбесідник агентства.

За його словами, всю юридичну підтримку надало консульство, а безпосередньо транспортування тіла було сплачено з бюджету Міністерства закордонних справ України.

За інформацією дипломата, сьогодні в Одесі відбудеться похорон Г.МАШУТІНОЇ.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня о 16.32 за московським часом в аеропорту «Домодєдово» прогримів вибух. В результаті вибуху загинули 35 чоловік, 168 чоловік були поранені.

Серед загиблих - громадянка України, драматург Г.МАШУТІНА (ЯБЛОНСЬКА).

За попередніми даними, вибух здійснив терорист-смертник.