На українсько-словацькому кордоні - величезна черга з фур

На українсько-словацькому кордоні через відсутність дозволів на транзит територією Польщі виникли великі черги вантажівок.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Чопської митниці.

Як йдеться у повідомленні, після новорічних та різдвяних свят на під’їзді до українсько-словацького кордону утворилися черги з-понад 200 вантажівок. У чергах, в основному, стоять російські перевізники.

«Причина такого різкого напливу вантажних транспортних засобів у бік Словаччини в тому, що в Асоціації міжнародних автомобільних перевезень тимчасово відсутні дозволи на переміщення вантажів з Росії по території Польщі. Тому більшість перевізників обрали для перетину кордону саме пункт пропуску «Ужгород-Вишнє Немецьке»», - уточнюють у прес-службі.

Черги виникають в основному через низьку пропускну спроможність словацького пункту пропуску.

Водночас, за повідомленням прес-служби митниці, учора, 26 січня, під час офіційної зустрічі керівництва Чопської та Михайловецької митниць (Словаччина) з нагоди Міжнародного дня митника, обидві сторони запевнили представників мас-медіа, що ще на попередніх нещодавніх зустрічах досягли домовленостей про збільшення кількості митного оформлення вантажівок із 100 до 200 за добу в обидва напрямки.

За словами заступника начальника Михаловецької митниці Мілана КАЧУРІКА, черги виникли і на словацькій, і на українській сторонах кордону. Для того, щоб зменшити черги, митники задіяли у пункті пропуску «Вишнє Немецьке» додаткову техніку і персонал.

«Що стосується потужностей вантажного міжнародного пункту пропуску «Ужгород», то наразі його пропускна спроможність сягає 200-300 вантажівок. Чопські митники докладають максимум зусиль, аби сприяти швидкому оформленню всіх без винятку каміонів», - уточнили у прес-службі Чопської митниці.