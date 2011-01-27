Гриценку стало зле в суді

Колишньому голові Верховної Ради Криму, депутату кримського парламенту (Партія регіонів) Анатолію ГРИЦЕНКУ, підозрюваному в незаконних операціях з майже 5 тис. га землі на півострові, стало зле в суді в Сімферополі, який сьогодні має обрати йому запобіжний захід.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам по телефону повідомив депутат Верховної Ради України, член фракції ««БЮТ-Батьківщина», лідер кримської «Батьківщини» Андрій СЕНЧЕНКО.

Біля будівлі Центрального райсуду Сімферополя стоять два автомобілі “швидкої допомоги”. Лікарі, які вийшли з приміщення, відмовилися від коментарів журналістам.

Представники ЗМІ не допущені до суду.

Народні депутати А.СЕНЧЕНКО, Сергій ВЕЛІЖАНСЬКИЙ і Мустафа ДЖЕМІЛЄВ приїхали до суду, щоб узяти на поруки екс-спікера Криму. Він заявили, що напишуть поручительства, в яких попросять суд обрати А.ГРИЦЕНКУ запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, а не арешту на час слідства.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Криму 21 січня порушила стосовно А.ГРИЦЕНКА кримінальну справу за статтею «Перевищення влади або службових повноважень» під час його перебування головою Ленінської райдержадміністрації Криму (2001-2005 рр.) за підозрою в причетності в незаконній передачі комерційним структурам близько 5 тис. га землі військового радгоспу «Азовський».

А.ГРИЦЕНКО був затриманий 24 січня в Сімферополі.