У макіївській міліції помер арештований на 5 діб чоловік

У Макіївці Донецької області міліція і прокуратура проводять перевірку за фактом смерті в ізоляторі тимчасового тримання арештованого.

Про це УНІАН повідомили у відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, сьогодні близько 6.00 в ІТТ через хворобу помер адміністративний заарештований, 1971 року народження.

25 січня він рішенням Горняцького районного суду Макіївки при розгляді адміністративного протоколу, складеного за порушення ст. 173 Кодексу про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство), на нього було накладено адміністративний арешт на 5 діб. Того самого дня для відбуття покарання його було поміщено в ІТТ Макіївки.

Сьогодні о 4.40 постовому ізолятора, який здійснював спостереження, з камери, де було розміщено адмінзаарештованого, надійшов сигнал про те, що молодій людини стало погано. Зразу ж було викликано швидку допомогу, а співробітники ІТТ, перевівши адмінзаарештованого до іншої камери, почати надавати хворому першу медичну допомогу. Прибулі лікарі поставили йому діагноз «епілепсія-епістатус» і викликали реанімаційну бригаду. Медикам, які приїхали, незважаючи на всі вжиті реанімаційні заходи, врятувати чоловіка не вдалося.