Через «стабілізацію» цін Україна лишиться без гречки?

Продаж гречаної крупи в Україні призупинено.

Як повідомили ІА «АПК-Інформ» ряд великих виробників гречаної крупи, в даний час вони не реалізують продукцію.

За їх словами, основною причиною виникнення подібної ситуації є заходи, вжиті державними органами для «стабілізації цінової ситуації на ринку».

«Ми повинні відвантажувати крупу з підприємства не дорожче, ніж по 13000 грн./тонна, щоб ціни в роздробі були не вищі 14000 грн./т. Разом з тим, поки що важко уявити, як можна вийти на таку ціну, якщо вже сьогодні зерна гречки доводиться придбавати, мінімум, по 1 1000 – 1 2000 грн./т. За такого розкладу вартість крупи має становити близько 18 000 – 19 000 грн./т на умовах франко-склад продавця», - прокоментував ситуацію представник однієї з компаній-виробників гречаної крупи.

Ряд переробників відзначають, що в ситуації, що склалася, вони в основному зайняті проходженням державних перевірок, а про реалізацію крупи думатимуть після стабілізації ситуації.