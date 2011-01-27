СБУ шукає водіїв, які проїздили повз вибухи у Макіївці

Управління Служби безпеки України в Донецькій області просить відгукнутися водіїв, які були очевидцями вибухів у Макіївці 20 січня 2011 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі облуправління СБУ.

Згідно з повідомленням, сьогодні облуправління СБУ в Донецькій області розіслало до регіональних ЗМІ звернення до водіїв транспортних засобів, які стали очевидцями вибухів біля торговельного центру Golden Plaza і адміністративної будівлі ДП «Макіїввугілля» у Макіївці, з проханням «зв`язатися з представниками облуправління СБУ» за телефонами у Донецьку (062) 337-25-51, (062) 332-61-23, а також за мобільним телефоном (067) 624-72-23.

У зверненні зазначається, що воно поширене «у зв`язку з розслідуванням кримінальної справи, порушеної за фактом вибухів у м. Макіївка Донецької області 20 січня 2011 року».

У прес-секторі облуправління СБУ також попросили журналістів оприлюднювати текст повідомлення «періодично, тобто більше за один раз і більш ніж один день».