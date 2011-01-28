Експерт: Росія перешкоджатиме видобутку сланцевого газу в Україні

Експерт прогнозує, що Росія перешкоджатиме видобутку сланцевого газу в Україні.

Таку думку в коментарі, переданому УНІАН, висловила експерт Інституту Горшеніна Наталія КЛАУНІНГ, коментуючи позитивну оцінку Президентом України рішення компанії Shell (Нідерланди) розпочати видобуток сланцевого газу в Україні, яку він озвучив сьогодні в Давосі.

Вона нагадала, що за оцінками Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів, запаси сланцевого газу в Україні становлять майже 32 трильйони кубометрів. «Розробка цього напрямку, на думку багатьох експертів, є для нашої країни перспективною. Тому позиція Президента України з приводу сланцевого газу повністю відповідає загальносвітовим і європейським тенденціям», - вважає Н.КЛАУНІНГ.

Експерт підкреслила, що саме завдяки альтернативним проектам – включаючи видобуток сланцевого газу – США відібрали світове лідерство з видобутку газу в Росії. При цьому зараз у США з альтернативних джерел видобувається понад 40% газу, за прогнозами ж на 2020 рік ця цифра складе 60%, а в більш віддаленій перспективі Штати зможуть відмовитися від імпорту газу повністю. Ті ж тенденції спостерігаються і в Європі: останнім часом Євросоюз прагне диверсифікувати постачання газу і не залежати тільки від Росії, купуючи, приміром, усі великі обсяги зрідженого газу в Катарі.

«На думку багатьох експертів, вже в найближчі роки можна чекати зниження залежності країн ЄС від трубопровідних постачань російського газу», - вважає Н.КЛАУНІНГ.

На її думку, противником активних дій України щодо розвідки родовищ і видобутку сланцевого газу, безперечно, є Росія. «Оскільки Україна – основний на сьогодні європейський споживач російського газу, вже через 5-7 років вона зможе значно менше залежати від нього», - вважає експерт.

Вона зазначила, що при цьому важливо зрозуміти, чи справді Віктор ЯНУКОВИЧ у Давосі озвучив дійсні наміри української сторони. «Залишається відкритим питання, чи не було це сказано для того, щоб переконати європейське співтовариство в передових позиціях українського керівництва, заручитися їх підтримкою – адже сьогодні багато дій влади України зазнають різкої критики з боку Європи. Або ж Україна справді обрала для себе європейський газовий вектор і не має наміру враховувати інтереси свого північного сусіда в цьому питанні», - сказала експерт Інституту Горшеніна.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2010 року міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО заявив, що Україна розраховує до кінця року створити спільне підприємство (СП) з компаніями Shell (Нідерланди) і ExxonMobil (США) щодо видобутку вугільного метану і сланцевого газу на території України.

При цьому він додав, що “ми близькі до того, щоб підписати спільне підприємство з ними, і я впевнений, що ми формалізуємо наші відносини ще до кінця цього року... Перспективи там у нас, я б сказав, дуже хороші, оскільки почнемо навіть з вугільного метану, не так сланцевий газ, як вугільний метан”.

За прогнозами, Україна через 3-4 роки зможе видобувати від 7 до 10 млрд. куб. м на рік цих енергоресурсів.

Сьогодні, 28 січня, в Давосі В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що чекає від компанії Shell (Нідерланди) початок розвідки і подальшого видобутку сланцевого газу на території України.

«Я позитивно оцінюю ваше рішення розпочати видобуток сланцевого газу в Україні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що проблемні питання, які були в компанії Shell в Україні, вже вирішені, зокрема в судовому порядку.

Довідка УНІАН. Сланцевый газ - природний газ, який видобувається із сланця - поширеної осадкової породи.

Сланцевий газ змінив енергетичний ринок США, і забезпечує 15-20% видобутку. У 2009 році США, вперше з 2001 року, обігнали Росію з видобутку газу, здебільшого, за рахунок сланцевого газу.

Найбільші нафтові компанії, включаючи ExxonMobil і Shell, одержали ліцензії на пошук сланцевого газу в Швеції, Польщі, Німеччині і Франції. Таким чином, сланцевий газ може незабаром прийти до Європи, змінивши баланс сил у її відносинах з Росією.

Міністерство екології і природних ресурсів України планує залучити міжнародних інвесторів до вивчення і розробки українських родовищ сланцевого газу.

Зокрема, в листопаді 2010 року Мінприроди і НАК «Надра України» презентували на виставці і конференції World Shale Gas-2010, яка пройшла в США, родовища сланцевого газу в Україні для залучення міжнародних інвесторів і партнерів до їх вивчення і розробки.

За даними НАК «Надра України», Україна має найбільші в Європі запаси сланцевого газу.