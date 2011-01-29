Затримали третього з 5 арештантів, які втекли з київського тубдиспансеру

Вчора працівники карного розшуку затримали третього з п’яти арештантів, які днями втекли, розібравши стіну, з київського клінічного протитуберкульозного диспансеру, розташованого в смт Гостомель.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, зауваживши, що в цілях слідства не можуть назвати обставини і місце затримання.

Як повідомляв УНІАН у ніч на неділю, 23 січня, з київської клінічної протитуберкульозної лікарні №2, яка знаходиться в селищі Гостомель, втекли 5 арештантів, з яких двох наразі вже затримано.

Всі п’ятеро перебували в одній палаті під охороною співробітників конвойного полку ГУ МВС України в Києві. Втікачі (всі раніше засуджені) були заарештовані судом за різні злочини, зокрема крадіжки, грабіж, незаконне зберігання наркотичних речовин.

За фактом втечі порушено кримінальну справу. Крім того, призначено службове розслідування щодо працівників міліції.