Учень «замінував» школу, бо не хотів йти на зарубіжну літературу

Міліція встановила особу, який повідомив про замінування вінницької школи 35, ним виявився 12-річний учень цієї ж школи.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС у Вінницькій області.

За повідомленням, хлопчика опитали в присутності його мами.

Він пояснив, що того дня не хотів йти на урок зарубіжної літератури, бо не підготував домашнє завдання. Після того, як подзвонив з мобільного на «102», він із захватом спостерігав через вікно з сусіднього магазину, як до «вибухонебезпечного» місця з’їжджаються служби оперативного реагування міліції, швидка допомога, працівники МЧС.

Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, підпадає під 259 статтю Кримінального кодексу України. Кримінальна відповідальність за такого роду злочин настає з 16 років.

Відтак відповідальність за хибне повідомлення нестимуть його батьки, яким доведеться відшкодовувати завдані збитки.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2011 року у Вінниці через хибне повідомлення про мінування у загальноосвітньої школи №35 було евакуйовано 955 учнів.