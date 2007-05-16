Папієв дав задній хід, бо жінки хвилюються

Проект Трудового кодексу, підготовлений до розгляду в другому читанні у Верховній Раді України, не містить норми про можливе звільнення вагітних жінок у разі порушення ними трудового законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр праці і соціальної політики Михайло ПАПІЄВ сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

За словами міністра, «проект Трудового кодексу, проголосований в першому читанні, містив статтю 286, яка передбачала можливість звільнення вагітних жінок, якщо вони порушували трудове законодавство». За цей проект Трудового кодексу проголосували і 78 депутатів від фракції «Наша Україна», зазначив М.ПАПІЄВ.

За його інформацією, Міністерство праці і соціальної політики підготувало до другого читання пропозиції, відповідно до яких стаття 118 забороняє звільнення вагітних жінок за будь-яких обставин.

«У проекті закону на друге читання не передбачена норма про звільнення. Є повний захист у цьому питанні», - підкреслив міністр.

М.ПАПІЄВ також заявив, що вважає аморальними дії опозиції, направлені на дискредитацію ініціатив Міністерства праці і соціальної політики. «Звинувачувати мене, коли я ініціював відміну цієї норми... я це витримаю, але хвилюються жінки. Ніякого погіршення для вагітних жінок не буде», - гарантував міністр.

При цьому М.ПАПІЄВ повідомив, що зараз Міністерство праці і соціальної політики розробляє механізми для того, щоб зацікавити роботодавців у прийомі на роботу жінок. «Механізми, як зацікавити роботодавців прийняти на роботу вагітних жінок, щоб для них це було вигідніше, ніж відмовити їм у прийомі на роботу», - повідомив М.ПАПІЄВ.