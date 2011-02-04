Прокуратура затримала головного архітектора Ялти

Прокуратура Криму 3 лютого затримала головного архітектора Ялти Володимира ПРИСТУПУ за підозрою в незаконному виділенні земельних ділянок у власність громадян на території Ялтинського гірсько-лісового заповідника, чим державі завдано 1,1 млн. грн. збитків.

Про це УНІАН повідомило джерело у правоохоронних органах.

Вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу.

Джерело не змогло уточнити площу ділянок і час їх виділення.

Прокуратура Криму 1 лютого порушила кримінальну справу проти урядовця за статтями «зловживання владою або службовим становищем» і «посадова фальсифікація» Кримінального кодексу України.

У прес-службі мерії Ялти затримання головного архітектора не коментують.