Уряд затвердив угоду зі Словаччиною

Уряд України затвердив Угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Словацької Республіки про скасування консульських зборів, підписану 6 жовтня 2010 року у Києві.

Відповідна постанову від 7 лютого № 76 оприлюднена на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2010 року у Києві в рамках офіційного візиту Президента Словацької Республіки Івана ГАШПАРОВИЧА до України керівники Міністерств закордонних справ двох країн підписали Угоду між урядами про відміну консульських зборів.

15 лютого прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ відвідає Словаччину для участі у зустрічі прем’єр-міністрів країн Вишеградської четвірки.