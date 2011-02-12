Газпром: "Південний потік" підтримують чверть членів ЄС

Проект «Південний потік» підтримують чверть членів Європейського Союзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це сказав завідуючий сектором юридичного департаменту ВАТ «Газпром» Іван ГУДКОВ на засіданні Наглядової ради Російського газового товариства.

«Близько чверті держав - членів ЄС вже прямо або непрямо висловилися на підтримку російського проекту «Південний потік», що саме по собі є вагомим аргументом на користь надання йому статусу не гірше, ніж проектам «Південного коридору», - сказав І.ГУДКОВ.

Як відомо, «Південний енергетичний коридор» включає проекти газопроводів «Набукко» (Азербайджан-Туреччина-Австрія), TGI (Туреччина-Греція-Італія) і TAP (Трансадріатичний газопровід).