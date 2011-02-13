Вихідця з України затримали в Нью-Йорку у зв'язку зі вбивством 4 осіб

Поліція Нью-Йорка затримала 23-річного вихідця з України Максима Гельмана (Maksim Gelman), якого підозрюють у вбивстві вітчима, своєї колишньої подруги, її матері і випадкового пішохода, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Ассошиейтед Прес.

Художник граффіті Гельман, що проживав у Брукліні, був арештований на станції метро Таймс-Сквер в Нью-Йорку, після того, як ударив ножем чоловіка в метро.

За даними поліції Нью-Йорка, кривава драма почалася у п'ятницю, коли Гельман побився з матір'ю, яка відмовилася позичити йому свій автомобіль Lexus. Коли вітчим Гельмана, 54-річний Олександр Кузнецов, втрутився у сварку, прийомний син наніс йому смертельну рану кухонним ножем.

Потім, передає агентство, Гельман вкрав материн Lexus і попрямував до будинку своєї колишньої подруги Олени Булченко (Yelena Bulchenko), по дорозі зловмисник збив 62-річного пішохода, який пізніше помер у лікарні. За даними агентства, приїхавши в будинок Булченко, Гельман зарізав її матір 56-річну Ганну Булченко (Anna Bulchenko), а потім, дочекавшись повернення 20-річної Олени, убив і її.

Після цього, передає агентство, Гельман ранив ножем ще трьох людей: двох водіїв, у одного з яких він забрав автомобіль, і пасажира в метро.

Як повідомив представник поліції Реймонд Келлі (Raymond Kelly), Гельман був наркоманом і вже опинявся в поліції не менше десяти разів - в основному його затримували за граффіті і наркотики. За словами Келлі, молодий чоловік дав поліції свідчення, але вони вкрай заплутані. Мотиви злочинів з'ясовуються, повідомив поліцейський.