Міліціонери з херсонського ВБНОН скаржаться, що їх побили при затриманні

У Херсоні затримані за підозрою у торгівлі наркотиками співробітники відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків (ВБНОН) подали до прокуратури скаргу на дії працівників СБУ, які їх заарештували.

Як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в Управлінні МВС у Херсонській області, двоє затриманих працівників ВБНОН Суворовського райвідділу міліції подали скаргу військовому прокурору у Херсонській області Костянтину ІГНАТОВУ на незаконні дії працівників СБУ.

Зокрема, за даними джерела, у скарзі працівники ВБНОН вказують на неправомірні дії співробітників СБУ. Міліціонери стверджують, що співробітники спецслужби побили їх під час затримання і незаконно утримували в наручниках понад 20 годин у приміщенні облуправління СБУ. Також, за інформацією, що є, двоє затриманих на даний момент перебувають під наглядом в одній з лікувальних установ.

У свою чергу, військовий прокурор Херсонської області К.ІГНАТОВ повідомив кореспонденту УНІАН, що дійсно одержав з УМВС в Херсонській області матеріали внутрішнього розслідування з доданими актами медичного огляду затриманих працівників Суворовського ВБНОН. Проте, за словами К.ІГНАТОВА, згідно з наказом генпрокурора України, який регламентує застосування ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України, він визнав це питання поза своєю юрисдикцією і передав зазначені матеріали до прокуратури Херсонської області. Матеріали в облпрокуратурі було прийнято до розгляду, повідомив військовий прокурор.

У прес-службі прокуратури Херсонської області підтвердили інформацію про надходження скарги на дії працівників СБУ при затриманні оперативників Суворовського ВБНОН, проте перспективи її розгляду поки невідомі.

У прес-групі Управління СБУ в Херсонській області повідомили, що не мають інформації про скарги на дії їх співробітників.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого в Херсоні співробітники відділу внутрішньої безпеки УМВС у Херсонській області спільно із співробітниками відділу боротьби з корупцією і організованою злочинністю обласного УСБУ затримали трьох посадовців відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків (ВБНОН) Суворовського райвідділу міліції на чолі з керівником ВБНОН під час збуту ними наркотиків.

Начальник УМВС в Херсонській області, генерал-майор міліції Валерій ЛИТВИН 15 лютого заявив, що вказаних осіб вже звільнено з органів внутрішніх справ.