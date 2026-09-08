Оприлюднено список авіакомпаній, які все ще літають до Росії

Більшість великих західних авіакомпаній уже призупинили польоти над територією РФ.

Велика кількість авіакомпаній продовжує виконувати рейси через територію Росії або до пунктів призначення в країні-агресорі, повідомляє The Independent.

Йдеться переважно про китайські та турецькі компанії, а також перевізників з країн Перської затоки. Російські авіакомпанії, зокрема "Аерофлот" і Jetica, також продовжують виконувати окремі міжнародні рейси. Загалом The Independent нарахувала 30 авіакомпаній, які виконують регулярні рейси з використанням повітряного простору Росії.

Авіакомпанії з Азії та Близького Сходу:

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Air Arabia (ОАЕ);

Air China (Китай);

Air India (Індія);

China Eastern Airlines (Китай);

China Southern Airlines (Китай);

Emirates Airlines (ОАЕ);

Etihad Airways (ОАЕ);

FlyDubai (ОАЕ);

Flyone Armenia (Вірменія);

Georgian Airways (Грузія);

Hainan Airlines (Китай);

Iraqi Airways (Ірак);

Mahan Air (Іран);

Oman Air (Оман);

Qanot Sharq (Узбекистан);

Qatar Airways (Катар);

SCAT Airlines (Казахстан);

Shirak Avia (Вірменія);

Somon Air (Таджикистан);

Syrian Air (Сирія);

Uzbekistan Airways (Узбекистан).

Авіакомпанії з Африки:

Air Algérie (Алжир);

EgyptAir (Єгипет);

Ethiopian Airlines (Ефіопія);

Nouvelair (Туніс);

Royal Air Maroc (Марокко).

Авіакомпанії з Європи:

Air Serbia (Сербія);

Belavia (Білорусь);

Pegasus Airlines (Туреччина);

Turkish Airlines (Туреччина).

Нагадаємо, раніше авіакомпанії, які здійснюють польоти над територією РФ, отримали попередження від президента України Володимира Зеленського про те, що повітряний простір над російською територією "повністю небезпечний".

Своєю чергою міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна офіційно поінформувала Міжнародну організацію цивільної авіації про ризики для цивільної авіації в повітряному просторі Росії, щоб запобігти непередбаченим інцидентам.

Рейси до Росії – останні новини

На Заході вважають, що Україна хоче збільшити кількість БпЛА поблизу російських аеропортів, аби домагатися їхнього закриття. Таким чином Київ прагне завдати удару по російській економіці та посилити тиск на Москву з метою змусити її припинити бойові дії.

Така стратегія вже демонструє певні успіхи. У ніч проти 2 вересня турецькі авіакомпанії скасували щонайменше кілька рейсів до Москви та у зворотному напрямку через загрозу безпеці в повітряному просторі Росії. Пасажири з квитками на рейси до Анталії, Стамбула, Ізміра, Бодрума та Даламана не змогли вилетіти з Москви до турецьких міст.

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