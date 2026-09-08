Феєрія фарб: названо 10 місць у Європі, де 'золота осінь' триває найдовше

У деяких регіонах яскраве забарвлення листя зберігається аж до листопада.

Восени більша частина Європи забарвлюється в яскраві кольори, коли листя на деревах змінює зелений колір на жовтий, помаранчевий або багряний. І багато туристів прагнуть встигнути зафіксувати цю красу, адже в цей період усі ці величні замки та старовинні вулички виглядають особливо атмосферно.

Як пише у своєму матеріалі досвідчений мандрівник і головний редактор порталу Travel Off Path Тайлер Фокс, у його рідному штаті в США наприкінці жовтня зазвичай випадає непередбачуваний двотижневий проміжок часу, щоб встигнути помилуватися осінніми барвами, перш ніж раптова буря зірве все листя з гілок і почнеться крижаний зимовий дощ. Однак у Європі діють зовсім інші правила.

"Завдяки своїй унікальній географії – величезним перепадам висот в Альпах, глибоким річковим долинам і розлогим бореальним лісам – ви можете розтягнути осінню магію на кілька місяців, якщо точно знаєте, де шукати", – зазначає він.

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Баварські Альпи, Німеччина: перше жовте листя з'являється у високогір'ї ще у вересні, тоді як у низинах "золота осінь" триває аж до листопада. Озеро Блед, Словенія: насичені червоні та помаранчеві відтінки тут зберігаються до кінця жовтня та початку листопада. Трансильванія, Румунія: густий, розлогий лісовий покрив Карпатських гір поступово змінює колір протягом кількох тижнів залежно від висоти. Доломіти, Італія: хоча звичайні листяні дерева тут скидають листя відносно рано, хвойні модрини в цьому регіоні наприкінці жовтня набувають яскраво-золотистого відтінку й зберігають його доти, доки в листопаді не випаде рясний сніг. Долина Енгадін, Швейцарія: завдяки унікальному мікроклімату та густим модриновим лісам ця місцевість зберігає яскраві жовті відтінки протягом кількох тижнів – довше, ніж листяні ліси в решті країни. Шотландське нагір'я, Сполучене Королівство: тут, по суті, спостерігається "подвійна осінь" – спочатку верес на пустошах набуває глибокого, насиченого фіолетового відтінку наприкінці літа та на початку осені, а потім його змінюють золотисті берези та дуби, які зберігають свій колір до листопада. Національний парк Плітвіцькі озера, Хорватія: оскільки озера в парку розташовані терасами на різній висоті, густі букові та дубові ліси поступово змінюють колір від верхніх озер до нижнього каньйону, що значно подовжує сезон цвітіння. Лапландія, Фінляндія: на крайній півночі країни "золота осінь" починається на початку вересня і повільно спускається на південь, даючи туристам понад місяць, щоб стежити за зміною кольорів у міру їхнього просування країною. Зальцкаммергут (Гальштат), Австрія: величезні альпійські озера в цьому регіоні пом'якшують місцеві температури, запобігаючи раннім сильним заморозкам і дозволяючи розлогим скельним буковим лісам залишатися пишними аж до кінця жовтня. Долина Дору, Португалія: замість листяних дерев тут простягаються кілометри терасових виноградників, які після збору врожаю забарвлюються у вогняно-червоні, помаранчеві та жовті тони, зберігаючи яскраві кольори до кінця листопада.

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